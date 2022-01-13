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洛阳南部生态发展区四县发挥各自优势 走好差异化高质量发展之路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.21 08:28
洛阳中联水泥智能化系统中控操作室

　　城市垃圾可转化为水泥，让废物得到有效利用和安全处置，这在位于汝阳县的洛阳中联水泥有限公司成为现实。

　　“我们在全省首家实施水泥窑协同处置固危废、城市垃圾项目，每年可处理城市垃圾和固危废14万吨。”昨日上午，洛阳中联总经理冀亚琼在接受记者采访时说。

　　废弃物中有毒有害的有机物成分，在水泥窑1400℃的高温下将被彻底摧毁，烧不尽的残渣则直接转化为水泥产品，用废弃物代替燃料一方面降低了水泥生产的能耗，另一方面又减小了废弃物对环境的影响。

　　用水泥窑“吃掉”城市、工业废弃物，正成为近年来水泥企业绿色转型发展的新趋势。作为率先“吃螃蟹”的水泥企业之一，洛阳中联于去年4月开工的智能化、绿色化、循环化改造项目，目前已投产达效。通过实施矿山治理、污染综合治理、生产线智能改造、信息化建设和循环化固危废处理设施建设等，洛阳中联走出了一条以创新引领灰色水泥向绿色水泥转型的道路。

　　新材料链条持续延伸，新能源产业快速崛起，文旅产业活力迸发……今年以来，我市各县区尤其是南部生态发展区抢抓产业风口，大力发展特色产业，在绿色发展的道路上用如诗如画的景致诠释了“绿水青山就是金山银山”。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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