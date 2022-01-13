洛龙区定鼎门街道：“亲子课”免费上 暑假生活更精彩

近日，在洛龙区定鼎门街道新时代文明实践所内，15名市民正带着孩子学习制作发卡。
近日，在洛龙区定鼎门街道新时代文明实践所内，15名市民正带着孩子学习制作发卡。
近日，在洛龙区定鼎门街道新时代文明实践所内，15名市民正带着孩子学习制作发卡。
定鼎门街道的暑期托管课7月12日正式开课，值得一提的是，所有课程均为“亲子课”。定鼎门街道党工委委员、副主任潘志辉介绍，辖区内有不少老年人暑期带娃，为此社区特开设“亲子课”，邀请长辈和孩子一起上课。
定鼎门街道免费开设有美术、手工、阅读、书法、跆拳道等“亲子课”，每周4节课，8月26日结束。目前，该街道的暑期“亲子课”很受欢迎，非辖区居民也可报名参加，咨询电话63237017。(洛报融媒·洛阳网记者 何奕儒 通讯员 姚嘉慧 摄影报道)
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