洛阳：深化服务型行政执法 助推法治政府建设

前不久，涧西区一名帮助瓜农的城管走红网络，被网友夸奖“人帅心肠好”，“掌上洛阳·洛视频”抖音号、“洛阳晚报”抖音号和视频号发布的相关视频播放量均超过1000万，网友纷纷为他的暖心执法服务点赞。

涧西城管主动帮瓜农守摊卖瓜 （视频截图）

前不久，涧西区一名帮助瓜农的城管走红网络，被网友夸奖“人帅心肠好”，“掌上洛阳·洛视频”抖音号、“洛阳晚报”抖音号和视频号发布的相关视频播放量均超过1000万，网友纷纷为他的暖心执法服务点赞。

这是我市行政执法部门开展服务型行政执法的一个缩影。今年，市城市管理局继续坚持“服务瓜农、方便市民”原则，继续承诺“只服务，不收费、不罚款”，保障瓜农卖得出、市民买得到，保证市容市貌有序整洁。

服务型行政执法是加强法治政府建设、提升政府治理能力的重要载体。近年，我市坚持以人民为中心，创新执法方式，突出事前违法风险防控和非强制性执法手段优先，强化制度建设，突出示范引领，抓好考核激励，持续深化服务型行政执法，努力让执法更有温度，有力助推了全市依法行政和法治政府建设，也为我市打造一流法治化营商环境作出了积极贡献。

自2012年以来，我市不断加快由管理型政府向服务型政府转变，提高行政执法效能，形成了“一转变、两优先、三抓手”的服务型行政执法洛阳经验。在突出事前违法风险防控优先方面，我市推动行政执法机关指导提前、服务提前、警示提前“三提前”，推行行政调解告知引导制度，有效减少了违法行为。

2020年9月，我市服务型行政执法被省委全面依法治省委员会办公室命名为全省第一批法治政府建设示范项目。为了固化服务型行政执法成果经验，我市在2020年10月出台全国首部服务型行政执法政府规章《洛阳市服务型行政执法实施办法》，将服务型行政执法理念和工作经验以地方立法的形式固定下来。

另外，在服务型行政执法建设中，我市还突出非强制性执法手段优先，在全省率先推行轻微违法免罚制度。

根据《洛阳市人民政府关于建立轻微违法行为免处罚和一般违法行为从轻减轻处罚清单的通知》要求，我市坚持以人为本、执法为民，教育指导优先，处罚与教育相结合，过罚相当等原则，对轻微违法者坚持教育、说服、劝导优先，使违法者主动纠正，降低或消除社会危害性，恢复正常社会秩序；坚持严格执法，准确认定违法行为性质、情节和社会危害程度，符合相关条件的，依法免于、从轻或减轻处罚；同时，正确行使处罚权，防止“一刀切”，符合行政处罚要件的，严格依法处罚。

我市各级各部门立足法律规定，严格清单制定程序，按照行政处罚法等相关法律法规规章的规定，遵照全面梳理、公众参与、专家论证、合法性审查、集体讨论等程序，详细梳理本部门、本系统符合法律规定情形的免于处罚事项、从轻处罚事项和减轻处罚事项，切实将行政处罚法及相关法律法规规章的规定具体化、明晰化、可操作化；与此同时，还及时开展清单实施后评估，清单外事项，经评估依法可以纳入的，及时纳入，对不符合管理需要或者企业、群众争议较大的事项，及时予以调整。

目前，我市已建立减、免罚清单226项，并实行动态管理。例如，城市区机动车违停“15分钟柔性执法”升级为“文明停车红绿码”，持续提升完善停车管理服务平台功能，探索设置错峰“潮汐”停车位，背街小巷、老旧小区停车难问题得到有效缓解；市市场监管局“实施不予处罚和从轻减轻处罚三张清单”案例还在全省典型案例评选中荣获一等奖。

市司法局有关负责人介绍，清单的梳理、制定、公布，方便一线执法人员的实践操作，也有利于增强行政相对人对自身行为的预见性和自我约束能力，既有效改善了执法环境，也有力提升了人民群众对行政执法工作的认可度、满意度。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超）