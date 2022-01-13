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集够了“赞”商家却不兑现？洛阳市消费者协会：可投诉举报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.21 08:32

　　在微信朋友圈等社交平台，您一定没少见过“集赞送礼品”的商家营销活动，活动参与者都领到礼品了吗？近日，家住老城区的裴先生就经历了多次兑换礼品未果的闹心事。

　　“赞”集够了，比萨却没吃到

　　“7月7日，我在微信朋友圈看到，老城北大街附近一家比萨店正在做活动，集齐68个‘赞’就能领一份10英寸的比萨，我转发后发动亲友来点赞。”裴先生说，很快就集够了“赞”。当天下班后，他到店领比萨，商家说须在20时30分后领取。

　　“商家在活动页面上只说了活动截止时间为7月31日，并未提及领取时间。”裴先生说，因当天有事，他跟店员协商在11日下午领取，对方同意并做了登记。

　　11日下午，裴先生的父亲前去代领时再次被拒。“商家提出领比萨还要充值500元成为会员。之前，我朋友没充值就领了比萨，活动中也没有要求参与者充值。”为此，裴先生当天下班后再次找到商家，商家以其不充值为由拒绝兑换比萨。

　　随后，裴先生向辖区市场监管部门投诉此事。

　　参加的活动不同，遭遇相同

　　无独有偶。今年年初，市民权女士参与一家童装店“集赞送玩具”的活动，也未能如愿领到玩具。“我完成集‘赞’后去领玩具，但商家说数量有限，先到先得，礼品已经发完了，只好作罢。”权女士说。

　　在记者采访中，有市民反映，他通过商家的推广链接买到优惠套餐，但到店使用时，商家以食材紧缺、限量销售等为由，告知此次消费需按原价支付。

　　未提前告知，却在消费者兑换时限制领取条件、增设附加条款，类似营销活动的解释权是否都是商家说了算？消费者又该如何维权？

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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