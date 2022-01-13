这事儿该哭还是该笑（“隋唐里坊故事”之归德坊）

夏日悠长，洛阳长夏门街两旁花红柳绿。顺着长夏门街往北，走到洛龙区安乐镇郑村一带，眼前屋舍俨然、平静安宁，是本地人熟悉不过的“乡村”景象。

夏日悠长，洛阳长夏门街两旁花红柳绿。顺着长夏门街往北，走到洛龙区安乐镇郑村一带，眼前屋舍俨然、平静安宁，是本地人熟悉不过的“乡村”景象。

你可能想不到，此处是隋唐洛阳城归德坊旧址，一千多年前，这一带住了许多高官政要；东汉洛城名士蔡邕则永久地“住”在了此处——相传，蔡邕墓就在这一带。

《河南志》记载，洛阳“长夏门之西街凡七坊，从南第一曰归德坊，唐有韦承庆宅、刘幽求宅……有土冢俗传蔡邕墓”。

京城名士蔡邕

洛阳是东汉京城，蔡邕是东汉末年洛阳城里首屈一指的名士。史书上说，他博学多识、书法精妙，就连曹操都对他十分恭敬，人前人后都得喊他一声蔡老师。

中国历史上最早的官方儒家经典碑刻《熹平石经》，就是蔡邕领着一班精英编纂、修订的。《熹平石经》被刻在石碑上，立在东汉最高学府——洛阳太学(遗址在今洛龙区佃庄镇太学村)门前，以方便天下学子抄录、学习，每天到洛阳太学门前“打卡”抄经的读书人络绎不绝。

蔡邕是河南人，生前曾长期在洛阳生活。

公元189年，汉灵帝去世，大军阀董卓雄霸洛阳，专擅朝政。跟很多“暴发户”一样，董老板没多少文化，却想让文化人为自己站台，往自个儿脸上贴金。他听说蔡邕是洛阳文化界的领袖，便派人去请蔡邕为自己做事。

清高的蔡邕自然不愿配合。他说，我年纪大了，三天两头生病，不适合上班。

董老板不允许有人对自己说“不”，露出了流氓嘴脸，威胁要杀蔡邕全家。

蔡邕不忍心一家老小受连累，只得被迫去给董卓打工。

有一说一，董老板对蔡邕不赖。他敬重蔡邕的才学，对其非常客气，“见邕大喜，一月三迁其官”，一个月给老蔡升了三回官。

蔡邕瞅着董老板对文化人还算厚道，就针对时局提了一些改良建议，然而董卓刚愎自用，基本不理会蔡邕的意见。

蔡邕很失望，对堂弟蔡谷说：“董公性格刚烈，只怕会作恶惹祸，我想辞职。”堂弟说：“您名气太大，想躲起来，难啊！”

究竟魂归何处

蔡邕的预感很准。东汉末年，董卓篡权专政、倒行逆施，火烧洛阳城，搞得生灵涂炭、民不聊生，激起了公愤。

乱臣贼子，人人皆欲得而诛之。司徒王允策划了一出连环计，让美女貂蝉挑拨离间，哄着董卓的干儿子——猛男吕布杀了自己的干爹。

百姓拍手称快。《三国演义》描写董卓死后的场景：“卓尸肥胖，看尸军士以火置其脐中为灯，膏流满地。百姓过者，莫不手掷其头，足践其尸。”

董卓死了，大伙儿拍手称快，偏偏蔡邕不识趣，非要为董老板哭上一哭。

史载，公元192年，董卓被杀的消息传来时，蔡邕正和王允聊天，听到消息，王允非常高兴，蔡邕却沮丧地长叹了一声。

另有传说，蔡邕听闻死讯，趴到董卓的尸体上痛哭。

这是公然站在民意的对立面啊！王允无法理解蔡邕的行为，大骂他黑白不分、是非不明：“董卓是国家的罪人，人人都恨他，你却为他难过，难道你是他的同伙？”

蔡邕说：“我又不是不明白是非大义，怎会背叛国家偏向董卓？可他对我有知遇之恩，我忍不住为其一哭。”

由此可见，蔡邕是性情中人，不虚伪，不造作。他是优秀的学者，却不是合格的政客：在公众面前，他毫不掩饰自己的真情实感，完全没考虑哭董卓是否合时宜。

遗憾的是，政客们理解不了蔡邕的“真性情”，将其杀害。蔡邕归葬何处历来有争议，有人说蔡邕墓在河南，有人说蔡邕墓在江苏，洛阳人自然更愿意相信蔡邕墓在洛阳。

蔡邕去世后，他的女儿蔡文姬——写下《胡笳十八拍》的才女，在战乱中被虏到北方大漠，嫁给了南匈奴的左贤王。多年后，曹操挟天子以令诸侯，念及蔡老师昔日恩情，派人出使漠北，花费黄金千两、白璧一双把蔡文姬赎回了洛阳。

蔡邕命运多舛，好在女儿得到曹操照拂，回归故里，他若泉下有知，当心安矣。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）