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事关暑期出行！洛阳疾控专家的这些提醒您收藏好
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.20 19:50

　　近期多地疫情反弹，让本已回暖的旅游行情又迅速降温，同时也给广大市民的出行增加诸多变数。统计显示，截至7月19日18时，全国(不含港澳台)疫情中高风险区超过1100个，更有超过2000名游客因疫情滞留在景区所在城市。为此，20日，洛阳市疾控中心对暑期出行及来(返)洛再发提醒注意事项。

　　洛阳市疾控中心传染病预防控制专家朱鑫介绍，近期国内多地疫情反复，截至目前，国内已报告多达10种奥密克戎亚型变异株，均为境外输入。如17日成都通报，最新一轮疫情基因测序分析，感染者感染的是奥密克戎亚型变异株BA.2.12.1，而该变异株是今年早些时候美国最先发现。

　　要外防输入，也要内防反弹。朱鑫说，暑期出游热的同时，疫情传播风险也随之增加。不只是在热门旅游城市成都，南方地区知名的滨海旅游城市广西北海，近期也迎来旅游高峰季，但随着7月12日当地确诊首例无症状感染者，北海的旅游旺季按下暂停键。截至7月19日24时，北海市阳性感染者一周时间增至988例。据通报，当地一处农贸市场是本次疫情重要的集中传染点之一，广西多市出现关联病例。

　　而在西北地区，过去12天内，甘肃省9个市州的21个县市区已先后发现阳性感染者超过1300例，中高风险区超过530个，成为目前中高风险区最多的省份。不管是广西北海，还是甘肃甘南，均出现旅客因疫情滞留的情况。

　　“我们可以看到，疫情因农贸市场、景区等重点场所放大器不断扩散，尽管其传播特点仍然没有变化，但因为感染者接触人员多，轨迹复杂，涉疫场所多，流调溯源和管控防范难度大，本轮疫情的防控形势严峻复杂。”朱鑫说，这些情况还源于奥密克戎新型变异株的超强传播力以及强隐匿性，不利于早期发现，容易造成扩散和外溢，“这也要求广大市民日常做好个人防护，尤其是在出行前后务必做好核酸检测及报备等防控措施。”

　　为此，洛阳市疾控中心对暑期出行及来(返)洛再发提醒——

　　●主动报备。7月14日以来，有甘肃兰州、广西北海等地旅居史的来(返)洛人员，请立即向居住地所属社区(村)、工作单位或宾馆报告，并配合落实核酸检测、医学观察等疫情防控措施。

　　●严格落实“三天两检”。近7日内有低风险区(中高风险区所在县、市、区、盟的其他地区)旅居史的来(返)洛人员，请立即向目的地社区(村)、单位、酒店报备，严格落实“三天两检”，并做好健康监测。

　　●非必要不前往疫情发生地。密切关注疫情及中高风险区信息，非必要不前往中高风险区及发生疫情的地区。

　　●积极开展健康监测。关注个人和家人的身体健康状况，尤其是31类重点人群要定期开展核酸检测，检测时注意秩序，保持两米线距离。一旦出现发热、咳嗽、咽痛、乏力、嗅(味)觉减退、腹泻等症状，请及时佩戴口罩前往就近的发热门诊就诊排查，并如实告知个人旅居史、活动史和接触史，就医途中避免乘坐公共交通工具。

　　●主动接种新冠疫苗。请3岁以上无接种禁忌人员，尤其是60岁以上老年人，尽快完成新冠疫苗全程接种。符合加强针接种条件的人员，尽可能进行1剂次同源或序贯加强免疫接种。

　　●严格遵守防疫规定。请广大市民严格遵守我市常态化疫情防控措施，进入商场、超市、酒店、影剧院、地铁、机场等公共场所时，科学佩戴口罩，主动扫码入内，配合“场所码”扫码核验。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 梁秀梅）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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