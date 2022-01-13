洛阳市区一批重点易涝点改造完毕

目前洛阳已进入防汛关键期，19日才下过一场大雨，22日又将迎来一次较明显降水天气过程。为确保市区安全度汛，今年洛阳提前谋划，抢在汛期来临前对一批重点易涝路段进行改造，确保市民安全出行。

目前洛阳已进入防汛关键期，19日才下过一场大雨，22日又将迎来一次较明显降水天气过程。为确保市区安全度汛，今年洛阳提前谋划，抢在汛期来临前对一批重点易涝路段进行改造，确保市民安全出行。

“一点一策”，改造重点易涝路段

●开元大道与长夏门街交叉口

19日上午，市区雨势正急，记者来到洛龙区开元大道与长夏门街交叉口，该路口东南侧为市区重点监测的易积水点之一，往年一下大雨就容易出现积水，市民骑车经过时要小心翼翼才行。

这次记者在现场看到，洛阳市政集团新区养护分公司的工作人员正在值守，雨水顺着箅子顺畅地流入雨水井内，曾经的积水场景不再。雨水井旁还新设了一块积水点信息公示牌，积水点位置、积水区域、交通断行标准、值守人员姓名和联系方式、监督电话等信息一目了然。

“开元大道与长夏门街交叉口的积水点长约80米、宽约60米，此前只有一条直径0.6米的管道负责排水，遇到强降雨时管道压力骤增，来不及排入管道的雨水就会外溢到路面导致积水。”洛阳市政集团新区养护分公司副经理王怀亮介绍，今年政府有关部门对该处积水点进行改造，除了新增一条直径1米的排水管道，还在积水区域增加多个雨水口，目前还有一条直径0.9米的管道正在铺设，投用后将进一步提高该区域的排水能力。

●开元大道环湖西路至环湖东路段

伊滨区开元大道环湖西路至环湖东路段也是重点监测的易积水点，积水区域长约200米、宽约60米，积水原因为雨水管道管径相对较小，这如同小马拉大车，一遇到强降水，排水能力不足的问题就会暴露。

“目前，开元大道北侧新增了一条直径2米的雨水管道，雨水汇入管网后先进入伊南渠，再沿渠向东进入伊河，解决了该路段排水不畅问题。”王怀亮说，根据《洛阳市城市排水防涝应急预案》要求，该集团严格落实“人等雨”制度，在强降水来临前，提早打开雨水口篦子和检查井井盖，并安放警示架，做好增大收水量准备；强降水时段，每处易涝点至少安排两人值守，并备齐警示装置和排水设施；当路面积水超过30厘米时，值守人员会立即采取封闭交通等措施，引导车辆和行人绕行，同时进行抽排水作业。

洛阳市城市管理局有关负责人介绍，为确保城市区安全度汛，今年我市提前谋划，先后实施了龙门大道、三川大道、国花路等雨污水管网提升工程，并按照“一点一策”原则，实施了长兴街牡丹大道口、开元大道玉溪东街东侧、纱厂东路九州城北门等易涝点改造项目，切实增强了城市道路排水能力。