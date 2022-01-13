洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市区一批重点易涝点改造完毕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.20 19:28

　　目前洛阳已进入防汛关键期，19日才下过一场大雨，22日又将迎来一次较明显降水天气过程。为确保市区安全度汛，今年洛阳提前谋划，抢在汛期来临前对一批重点易涝路段进行改造，确保市民安全出行。

　　“一点一策”，改造重点易涝路段

　　●开元大道与长夏门街交叉口

　　19日上午，市区雨势正急，记者来到洛龙区开元大道与长夏门街交叉口，该路口东南侧为市区重点监测的易积水点之一，往年一下大雨就容易出现积水，市民骑车经过时要小心翼翼才行。

　　这次记者在现场看到，洛阳市政集团新区养护分公司的工作人员正在值守，雨水顺着箅子顺畅地流入雨水井内，曾经的积水场景不再。雨水井旁还新设了一块积水点信息公示牌，积水点位置、积水区域、交通断行标准、值守人员姓名和联系方式、监督电话等信息一目了然。

　　“开元大道与长夏门街交叉口的积水点长约80米、宽约60米，此前只有一条直径0.6米的管道负责排水，遇到强降雨时管道压力骤增，来不及排入管道的雨水就会外溢到路面导致积水。”洛阳市政集团新区养护分公司副经理王怀亮介绍，今年政府有关部门对该处积水点进行改造，除了新增一条直径1米的排水管道，还在积水区域增加多个雨水口，目前还有一条直径0.9米的管道正在铺设，投用后将进一步提高该区域的排水能力。

　　●开元大道环湖西路至环湖东路段

　　伊滨区开元大道环湖西路至环湖东路段也是重点监测的易积水点，积水区域长约200米、宽约60米，积水原因为雨水管道管径相对较小，这如同小马拉大车，一遇到强降水，排水能力不足的问题就会暴露。

　　“目前，开元大道北侧新增了一条直径2米的雨水管道，雨水汇入管网后先进入伊南渠，再沿渠向东进入伊河，解决了该路段排水不畅问题。”王怀亮说，根据《洛阳市城市排水防涝应急预案》要求，该集团严格落实“人等雨”制度，在强降水来临前，提早打开雨水口篦子和检查井井盖，并安放警示架，做好增大收水量准备；强降水时段，每处易涝点至少安排两人值守，并备齐警示装置和排水设施；当路面积水超过30厘米时，值守人员会立即采取封闭交通等措施，引导车辆和行人绕行，同时进行抽排水作业。

　　洛阳市城市管理局有关负责人介绍，为确保城市区安全度汛，今年我市提前谋划，先后实施了龙门大道、三川大道、国花路等雨污水管网提升工程，并按照“一点一策”原则，实施了长兴街牡丹大道口、开元大道玉溪东街东侧、纱厂东路九州城北门等易涝点改造项目，切实增强了城市道路排水能力。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
        “仲夏苦夜短，开轩纳微凉。”时已入伏，微凉的夏夜，成为一天之中较为合适的赏景休闲时段。
  • ·河边观景 古城游乐
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
    		•
    		 
    新闻排行
  • 江凌与宁夏旅游投资集团董事长白建平...
  • 新安县下坂峪村：村美业兴引客来【高...
  • 中信重工：订单多 生产忙
  • 国家牡丹园北园是否拆除围墙？洛阳市...
  • 蛙人潜入黄河 对洛阳黄河公路大桥进...
  • “百段之城”洛阳再添两名职业棋手
  • 关圣街、翠云东路沿线：车辆乱停乱放 ...
  • 洛阳大力推进乡村“复兴少年宫”建设 ...
  • 洛阳市市场监管局提醒：购买反季羽绒...
  • 未成年人打赏主播5万多元 汝阳警方追回
    		•
    百姓呼声
    外省低风险地区人员入洛执行什么政策？
    会盟镇到龙门高铁站直达公交车怎么撤销了
    精彩图片
    电线杆长出“蜘蛛网” ...
    洛阳迪赛机械设备有限...
    沉浸式研学 感受书法魅力
    洛阳中科GMP研发生产基...
    精彩热帖

    厚萼凌霄花正开

    黑白街头

    再拍紫薇

    晨练
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605