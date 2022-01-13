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豫剧《工匠春秋》开排
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.20 17:55
豫剧《工匠春秋》开排启动仪式举行

　　20日，国家艺术基金2020年度舞台艺术创作资助项目豫剧《工匠春秋》开排启动仪式举行，这是国家艺术基金成立以来，洛阳市入选的第一个“大型舞台剧和作品创作资助项目”。目前，《工匠春秋》进入排练、结合、联排阶段，计划今年8月下旬进入彩排、首演。

　　《工匠春秋》是洛阳豫剧院演艺有限公司打造的一部豫剧现代戏，通过描绘改革开放年代中国社会深刻而复杂的变迁、进步，表现了一个中国当代基层工人炽热的家园情怀和朴实高尚的人生信念与坚守。深情讴歌了主人公甘于清贫、甘于寂寞、为民族工业崛起新生而扎扎实实攀登奉献的“大国工匠”精神。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 吴亚伦 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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