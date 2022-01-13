涧西区矿新村小区：党员认领“责任田”美化环境

20日清晨，洛阳市涧西区重庆路街道一社区矿新村小区的一处花圃里，粉色、红色的月季开得正旺；花圃旁边，竖着一块红底黄字的木牌，上面写有“党员花圃”字样。

20日清晨，洛阳市涧西区重庆路街道一社区矿新村小区的一处花圃里，粉色、红色的月季开得正旺；花圃旁边，竖着一块红底黄字的木牌，上面写有“党员花圃”字样。76岁的老党员李有田站在花圃外面，正挥舞着铁锨翻整土地。“李师傅，这么早就出来忙活了！”一位路过的居民看到李有田，热情地打招呼。

矿新村小区是一个老旧小区，已经完成了路面修整、绿化、修建花圃等多方面的改造。为了进一步发挥党员和居民的自治管理作用，重庆路一社区党委组织召开党群协商议事会，广泛听取居民意见之后，决定在该小区开展“党员认领‘责任田’，共建美好新家园”活动，统一购买花苗，采取小区党支部以“一对一”管理员的模式，分别对花圃和花苗进行实名认领，并定期进行清理、修整等日常维护。最终，17名党员认领了3块“责任田”。

李有田就是其中一名党员。为了照顾好“责任田”的花苗，他专门到附近的公园请教园艺师傅种植知识，还买来肥料定期施肥、松土、浇水。后来，他又向专业人士学习花枝修剪方法，为月季植株“做造型”。在他的精心呵护下，如今，花圃里的月季每次盛开都会绽放出不同的颜色，成了小区“打卡”地点。“李师傅家就在花圃旁边，每天没事就来看看，一趟得好几趟。”居民张学明说。