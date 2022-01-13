免费学习！洛阳一社区有了老年大学课堂【视频】

“以前从来没有学过专业唱歌，今天听老师讲解才明白，原来声带的发声点不在喉咙，是通过胸腔发出来的，等学会了和姐妹们去KTV露一手！”20日上午，家住洛阳市老城区的王女士说。

“以前从来没有学过专业唱歌，今天听老师讲解才明白，原来声带的发声点不在喉咙，是通过胸腔发出来的，等学会了和姐妹们去KTV露一手！”20日上午，家住洛阳市老城区的王女士说。

当日上午，老城区道北路街道道北社区老年大学课堂在道北社区养老服务中心揭牌，地址位于国花路3号院。首期开设的唱歌班学员年龄最大的82岁，最小的52岁，39名老人将跟着专业老师免费学习声乐知识和歌唱技巧，丰富老年生活。

道北路街道与洛阳市委老干部局是多年共建单位，道北社区是洛阳市委老干部局下沉分包的共建对子。今年6月，在市委、区委老干部局的大力支持下，道北路街道依托洛阳市老干部教育活动中心老年大学的有利资源，在道北社区开设老年大学课堂，从小区居民走访调研征求意见、招募教师，到最终选定位置，经过了详细的考察。

道北社区养老服务中心共有两层，内设图书阅览室、心理咨询室、棋牌室、老年活动室、多功能会议室、老年大学课堂教学点等多个活动功能区，覆盖道北社区28个小区，60岁以上老年同志1393名。街道相关负责人说，下一步，他们将充分利用洛阳市老干部教育活动中心的优质教育资源，针对报名人数和居民特长，结合老年人的实际需求陆续推出书画、诗歌朗诵、声乐、唱歌、乐器教学等系列课程，每周分班次轮流上课，按照疫情防控要求控制人数，努力打造老年人终身学习、展示自我的平台。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图/视频 通讯员 刘新合)