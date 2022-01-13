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恭喜！“河南好人榜”再添5名洛阳人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.20 17:17

　　今日，记者从洛阳市文明办获悉，2022年下半年“河南好人榜”近日揭晓，来自我市的魏驰卓、王巧玉、付旭亮、张瑜、张静等5人榜上有名。

　　他们之中，有在基层播撒文化种子，带动社区文化建设的书画爱好者魏驰卓；有危急时刻，挺身而出救助受伤市民的最美护士王巧玉；有始终坚守一线，用青春和汗水守护百姓安全的青年干警付旭亮；有奔波在社区一线，心里始终装着辖区居民的“85后”社区书记张静；有以一颗诚信的心勤勤恳恳为人民服务的高速公路收费员张瑜。正是这些凡人善举，彰显了洛阳这座城市的人文温度。

　　据悉，入选2022年上半年“河南好人榜”名单的好人，经过层层选拔最终推选出助人为乐、见义勇为、诚实守信、敬业奉献、孝老爱亲等五大类82名个人及群体。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 张宏波）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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