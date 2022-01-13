国家牡丹园北园是否拆除围墙？洛阳市林业局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：近期，牡丹公园和西苑公园都开始拆除围墙，方便附近居民锻炼，国家牡丹园北园有没有拆除围墙的计划？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：近期，牡丹公园和西苑公园都开始拆除围墙，方便附近居民锻炼，国家牡丹园北园有没有拆除围墙的计划？

洛阳市林业局回复：国家牡丹园是国家牡丹种质资源库，主要担负国家牡丹种质资源收集、保护、新品种研究及繁育的工作职责。为方便周边市民健身锻炼需要，2019年国家牡丹园北园已常年向市民免费开放，并增加了健身及游乐设施。鉴于肩负的牡丹种质资源保护职责，为保护牡丹种质资源安全，国家牡丹园围墙无法拆除，游客请走北园南大门入园。

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