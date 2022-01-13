蛙人潜入黄河 对洛阳黄河公路大桥进行“体检”

208国道二淅线洛阳黄河公路大桥全长3400多米，于1976年12月建成通车，服役龄期较长，桥梁下部涉水部分易腐蚀受损，影响桥梁承载能力。近日，洛阳市公路事业发展中心组织专业人员进行潜水作业，对该桥承台及桩基础缺损情况进行专项检测。

208国道二淅线洛阳黄河公路大桥全长3400多米，于1976年12月建成通车，服役龄期较长，桥梁下部涉水部分易腐蚀受损，影响桥梁承载能力。近日，洛阳市公路事业发展中心组织专业人员进行潜水作业，对该桥承台及桩基础缺损情况进行专项检测。