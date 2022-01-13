网友询问人工增雨标准 洛阳市气象局详细解答

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：今年以来洛宁异常干旱，什么样的气象条件才能达到人工增雨标准？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：今年以来洛宁异常干旱，什么样的气象条件才能达到人工增雨标准？ 近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：今年以来洛宁异常干旱，什么样的气象条件才能达到人工增雨标准？ 洛阳市气象局回复：人工增雨的原理是根据空中云的性质、高度、厚度、浓度、范围等，向云体播撒致冷剂、结晶剂、吸湿剂和水雾等，以增加云中冰晶浓度，弥补云中凝结核的不足，加强云中碰并活动，促使云滴增大，改变云滴的大小，分布和性质，加速雨滴的生长过程，从而达到增加降水之目的。不过不是所有的云都可以用来“播雨”的，只有当云系发展到一定的厚度（一般大于2公里），而且云中要含有一定的过冷水（低于0度而不结冰的水）含量，云中水汽供应充足且有上升气流，才能通过人工催化，取得良好的增雨效果。 目前人工增雨的方式主要有三种： 1.碘化银燃烧炉 催化剂燃烧炉依靠山区向阳坡在一定时段常有的上升气流输送入云。 2.高炮和火箭作业 利用增程焰剂炮弹和焰剂火箭将催化剂在合适的时段按需要的剂量输送到云中。 3.飞机催化作业 飞机携带催化剂及其播撒装置，也可挂载碘化银燃烧炉、挂载飞机焰弹进行催化作业。 目前洛宁正在实施增雨作业，感谢您对气象和人工增雨工作的关注。 点击查看原帖⑥