孟津乡贤王硕峰：种下黄桃树 收获“黄金果”

19日，在孟津区送庄镇春雷现代农业产业园，黄澄澄的桃子挂满枝头，工作人员正忙着采摘、装箱，一派繁忙景象。

19日，在孟津区送庄镇春雷现代农业产业园，黄澄澄的桃子挂满枝头，工作人员正忙着采摘、装箱，一派繁忙景象。

“精品黄桃一箱12个，售价就达到50元。”园区主人王硕峰说。2019年年底，在郑州经商多年的他回到家乡，投资400万元，决心发展特色种植业。

“选择农业创业项目，是做精品农业，而不是和普通农民抢市场。”王硕峰说，他要做的是把传统农业与新理念、新业态相结合，打造田园综合体示范项目，让“汗水”农业变身“智慧”农业。