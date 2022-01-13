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社区请来跆拳道冠军当志愿者 这个15岁小伙儿带娃不含糊
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.20 11:16

　　眉清目秀、瘦瘦高高、性格开朗、侃侃而谈……这是15岁少年朱启给记者留下的第一印象。尽管岁数小，但这位小伙子至今已练习了10年跆拳道，几年前就已荣膺省级比赛冠军。今年中考结束后，他受洛龙区东方今典社区邀请成为志愿者，参加社区疫情防控工作之余还办起了跆拳道班，义务帮居民们带娃。

　　“你家在西工区，怎么会来这里做志愿者？”15日下午的采访一开始，记者就产生了好奇之心。原来，朱启母亲在洛龙区工作，所在单位与东方今典社区是共建单位，她一直热心公益事业，在朱启小时候就经常带他参加各种爱心活动。受母亲影响，朱启在学校也是公益活动积极分子。今年暑假，东方今典社区开展志愿活动，得知朱启是跆拳道高手，还曾得过很多比赛冠军，而且目前已中考结束，于是就通过其母邀请他到社区做志愿者。朱启到社区后，在协助工作人员做疫情防控工作的同时，还利用自身优势教孩子们练习跆拳道。

　　朱启说，他5岁的时候，家附近开了一家跆拳道馆，父母想让他练习跆拳道，一来强身健体，二来培养爱好。随着时间推移，朱启也确实对跆拳道兴趣越来越浓厚。后来他遇到了一名好教练，将他带上练习竞技跆拳道的道路。其后数年间，朱启参加过大大小小不少比赛，技术精进的同时等级也慢慢上升——2017年和2019年，他分别在河南省大众赛、洛阳市锦标赛中夺冠；目前已经成为跆拳道十级，准备考取黑带。

　　“练了10年跆拳道，我的身心都变化都很大。”朱启说，跆拳道在他的生活中扮演着重要角色，他现在身高已经超过170公分，也从一个不爱说话的孩子变成了开朗少年。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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