累计浏览达1.6亿次！“云上龙门”第二季圆满收官

于平城，盛于洛阳。1600年前的北魏，一场浩荡的迁都之旅，使得云冈与龙门紧密相连；1600年后的现代，由龙门石窟研究院、云冈研究院、洛阳日报报业集团掌上洛阳客户端、在洛阳联合推出的“云上龙门 牵手云冈”大型直播活动，通过9场精彩的直播节目，让两大艺术宝库在再度“牵手”。

始于平城，盛于洛阳。1600年前的北魏，一场浩荡的迁都之旅，使得云冈与龙门紧密相连；1600年后的现代，由龙门石窟研究院、云冈研究院、洛阳日报报业集团掌上洛阳客户端、在洛阳联合推出的“云上龙门 牵手云冈”大型直播活动，通过9场精彩的直播节目，让两大艺术宝库在再度“牵手”。

多元文化融汇，千年文脉传承。“云上龙门”第二季“牵手云冈”系列直播活动，获得新华社、央视频、中新社、央广网、中国文物报、河南日报、大河报、山西晚报、腾讯新闻等60余家媒体参与。期间，共进行了9场现场直播，各媒体累计发布短视频超过540条，采写、转发、推送新闻稿件300余篇(次)，创建微博话题超过100个。

截至7月18日，龙门石窟、云冈石窟、洛阳日报报业集团等主办方平台累计阅读量达到5300万次，第一季、第二季全网累计浏览量达到1.6亿次！

文化不息，步履不停。随着“云上龙门”系列直播第二季圆满落下帷幕，活动将与更多石窟寺“牵手”，共同发掘石窟寺的历史价值、文化价值、艺术价值，弘扬中华民族优秀的传统文化。(洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇)