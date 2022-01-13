洛阳市总工会举办2022年河洛工匠高技能人才研修班

18日上午，市总工会2022年河洛工匠高技能人才研修班在市工匠学院开班，来自全市各企事业单位的河洛大工匠、河洛工匠、行业企业工匠和技术能手共80余人参加了此次培训。

18日上午，市总工会2022年河洛工匠高技能人才研修班在市工匠学院开班，来自全市各企事业单位的河洛大工匠、河洛工匠、行业企业工匠和技术能手共80余人参加了此次培训。

本次培训为期5天，将分别在市区和栾川县开展理论培训和实地观摩。举办河洛工匠高技能人才研修班，是市总工会扎实推进产业工人队伍建设改革，落实河洛英才计划，推进“人人持证、技能洛阳”建设，为传统产业改造升级、新兴产业重点培育、未来产业贯通发展提供有力人才支撑的重要举措，也是各级工会组织服务全市经济发展大局，助力现代化城市建设的实际行动。

近几年，我市出台了一系列关于支持高技能人才队伍建设的相关措施，河洛工匠高技能人才研修班就是为培育全市高技能人才搭建平台，帮助工匠型人才开阔视野、创新思维、提升素质，培养符合企业发展需要的高技能人才，更好地带动我市高技能人才队伍发展壮大。（洛报融媒·洛阳网记者 杨柳）