洛阳民警悉心调解纠纷 小学生行少先队礼致敬

民警悉心调解纠纷，使原本剑拔弩张的双方当事人握手言和，其中一方当事人的女儿突然对民警行少先队礼致敬，民警当即还以标准的警礼。

民警悉心调解纠纷，使原本剑拔弩张的双方当事人握手言和，其中一方当事人的女儿突然对民警行少先队礼致敬，民警当即还以标准的警礼。这是近日发生在涧西区的温馨一幕。

事情发生在7月16日。当天17时37分，有群众拨打110报警称：他在涧西区景华路一个超市内与人发生纠纷。接警后，市公安局涧西分局巡特警大队203号巡逻车值班民警杨红斌迅速带领值班警员赶至现场。

在超市一楼副食区，杨红斌等人见到了纠纷双方当事人，了解到事情原委。原来，当天下午超市内顾客较多，报警人秦先生带着妻子及刚上小学一年级的女儿在超市里购物时，他妻子的脚踝被顾客王先生推的小推车撞得红肿，双方因此发生纠纷。

判明警情后，杨红斌安抚报警人及伤者情绪，对双方当事人进行调解。经过调解，王先生认识到了自己的错误，向秦先生及其妻子真诚道歉；秦先生及其妻子原谅了王先生，表示回家观察一晚上，如果第二天无大碍便不再追究。

在民警的调解下，双方当事人最终握手言和。杨红斌与双方当事人握手后准备离开现场，秦先生的女儿突然举起手面向民警行了一个标准的少先队礼，杨红斌看到后，马上行了一个标准的警礼还礼。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超/文 通讯员 魏孝群/图)