后续报道：社区发动居民买瓜助瓜农

18日上午，在洛龙区宜人路与定鼎门街交叉口附近一小区门口，不断有居民来购买瓜农段少祖的西瓜，场面动人。
18日上午，在洛龙区宜人路与定鼎门街交叉口附近一小区门口，不断有居民来购买瓜农段少祖的西瓜，场面动人。
“27块8，您付27就行。”
“我扫30元，不用找了！”
18日上午，在洛龙区宜人路与定鼎门街交叉口附近一小区门口，不断有居民来购买瓜农段少祖的西瓜，场面动人。
15日，本网以《洛宁瓜农一条求助短信 爱心团队接力守摊儿卖瓜》为题，报道了51岁的洛宁瓜农段少祖心系家中无人照料的患病哥哥，洛阳“与爱同行”志愿者团队接力帮他守摊儿和众多爱心人士温情相助的故事。目前，这个温情故事仍在持续发酵。
在晚报关注和爱心团队牵线下，洛龙区开元路街道办事处宜人社区主动开展爱心助农活动，发动辖区志愿者、小区居民等帮助段少祖卖瓜。
“听说段师傅的故事后大家都很感动，你瞧，一大早就来排队买瓜了！”年近七旬的小区居民宋先生告诉记者，助农活动原计划9点半开始，但大伙儿早早就来了，不少路人也加入进来，段师傅拉来的上千斤西瓜很快卖完。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 文/图)
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