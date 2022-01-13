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洛阳防汛工作重点有哪些？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.20 08:55

　　今年，我市防汛工作的重点在水库、河道、山区、城镇、铁路公路交通和工矿企业防汛六个方面。

　　●水库防汛

　　故县水库、陆浑水库要在现有防洪标准内，确保安全运行；遇超标准洪水，要全力抢护，确保主坝安全。当水库下泄流量超过300立方米/秒时，要及时通报市防汛抗旱指挥部办公室等有关部门。

　　前坪水库已下闸蓄水。前坪水库建设管理局要及时成立防汛机构，落实各项防汛责任，备足防汛物资，强化抢险队伍，确保人民生命财产安全。

　　●河道防汛

　　沿河有关县(区)防汛抗旱指挥部要据此制定落实防汛措施，做到标准内洪水确保安全，遇超标准洪水时要严格按照有关方案全力抢护。洛河、伊河、瀍河、涧河上修建的多个橡胶坝、气盾坝、液压坝等拦河工程，要严格按照有关方案执行。汛期严禁在河道内开展一切游乐活动。

　　偃师区政府修建伊、洛河环堤工程保护夹河滩区。沿河乡村汛期要加强巡堤查验，制订应急预案，努力把灾害损失降到最低。

　　●山区防洪

　　我市丘陵山区面积大，暴雨洪水形成快，灾害突发性强，防范难度大。各县(区)要增强干部群众的防灾和避灾意识，汛前对辖区内山洪、滑坡、泥石流多发地段及旅游景区认真进行检查检测，坚决防范并制止人为诱发山洪灾害的活动和行为。

　　●城镇防汛

　　城市排水泵站要在汛前进行检修、试机，保持设备完好，确保安全。有关部门要对城市河道、排水沟、进出水口进行全面排查疏通，确保畅通；遇到超标准降水要扩大排水出路或组织强排，确保地下人防设施、商场、车库、轨道交通等重点部位安全，确保能源、交通、通信等重点生活设施正常运行。

　　●铁路公路交通防汛

　　铁路、公路交通部门要在汛前组织人员对桥涵、路基、站场及沿路山坡地段进行检查，排查隐患，确保在标准洪水内道路安全畅通。一旦遭遇洪水威胁和破坏，要及时封闭道路桥梁，洪水退落后，要积极开展抢险修复，尽快恢复通行。

　　●工矿企业防汛

　　企业要制订完善的防洪预案，认真检查度汛安全设施，发现隐患及时处理，避免事故发生，保障职工人身安全和生产安全；特别是要对尾矿坝、矿山、矿井及行洪河床内所建的设施进行认真检查，消除安全隐患。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 整理）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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