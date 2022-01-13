洛阳城市荣耀篮球联赛开赛

18日傍晚，洛阳城市荣耀篮球联赛(主城区赛区)在洛阳文博体育公园篮球场开赛。 18日傍晚，洛阳城市荣耀篮球联赛(主城区赛区)在洛阳文博体育公园篮球场开赛。 本届联赛由洛阳市体育总会指导，洛阳市篮球协会主办，共分为两个阶段举行。其中，第一阶段赛事陆续在孟津区、伊川县、洛宁县及主城区四个赛区举行，共有87支代表队1100名选手参赛。各赛区前三名将晋级第二阶段的12强赛，并从中产生本届联赛的冠、亚、季军。 自即日起至8月上旬，每天18：30，洛阳文博体育公园篮球场都将举行精彩的篮球赛事，广大篮球爱好者可前往免费观赛。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 摄)