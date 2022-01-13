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洛阳城市荣耀篮球联赛开赛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.20 08:55

　　18日傍晚，洛阳城市荣耀篮球联赛(主城区赛区)在洛阳文博体育公园篮球场开赛。

　　本届联赛由洛阳市体育总会指导，洛阳市篮球协会主办，共分为两个阶段举行。其中，第一阶段赛事陆续在孟津区、伊川县、洛宁县及主城区四个赛区举行，共有87支代表队1100名选手参赛。各赛区前三名将晋级第二阶段的12强赛，并从中产生本届联赛的冠、亚、季军。

　　自即日起至8月上旬，每天18：30，洛阳文博体育公园篮球场都将举行精彩的篮球赛事，广大篮球爱好者可前往免费观赛。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 摄)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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