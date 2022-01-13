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儿媳领着 她第一次看到了海底世界
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.20 09:02
韩草知(右)喂婆婆吃葡萄

　　78岁的麦小荣在宜阳县西部偏远的村子里住了大半辈子，以前去过最远的地方是宜阳县韩城镇。“我的腿短，走不出这山洼洼。”早些年，麦小荣坐在村口和村民们闲聊时，曾这样开玩笑说。

　　不过，麦小荣有一个好儿媳，名叫韩草知。近7年来，韩草知不仅带着婆婆走出了山洼洼，还带她去了北京、黑龙江、海南、山西的著名景点，她们甚至走出国门，到泰国、新加坡、马来西亚等地游玩。

　　日前，在涧西区珠江路上的一家店铺内，52岁的韩草知忙完手头的活儿，和仍在忙碌的丈夫交代了几句，便打算回家做午饭。韩草知的家距离店铺不远，她回家途经一家水果店，便停下来买了两串葡萄，又顺便挑了几个苹果。“我妈特别喜欢吃这家的葡萄，早上还念叨呢。”她说。

　　韩草知外出很少带钥匙。“妈，我回来了。”到了家门口，她一边敲门，一边亲切地唤着婆婆。7年前，韩草知的公公去世后，她主动提出把婆婆接到洛阳同住，从那时起她便养成了这样的习惯，因为“回家能叫一声‘妈’，比啥都安心”。

　　在农村生活了大半辈子的麦小荣，初到城市，觉得不太习惯。为了哄老人开心，韩草知便有了带她外出旅行的想法。2016年春节过后，韩草知送儿子去海南上大学，带着婆婆同行。在碧海蓝天的三亚，老人第一次坐着水下潜艇看到了海底世界，近距离和热带鱼互动，还吃到了扇贝、龙虾等海鲜；2017年，麦小荣跟着韩草知去了山西的绵山风景区，欣赏亭、台、楼、阁等古代建筑，把十几个景点逛遍了；2018年和2019年，韩草知陪着婆婆走出国门，先后去了泰国、新加坡和马来西亚，体验了异域温泉和全身SPA，品尝了菠萝蜜、榴莲、山竹等热带水果；这两年由于疫情原因不能远行，韩草知便和婆婆到嵩县、栾川等县游玩。

　　平时在店里，韩草知和丈夫分工明确，两人把生意打理得井井有条。有时候，丈夫外出进货，店里太忙顾不过来，韩草知干脆关闭店门暂停生意，一心一意陪着麦小荣。“她还陪着我，回老家赶集呢！”采访时，麦小荣又提起了一件事，她刚来洛阳居住的时候，对城市生活不适应，天天惦记着老家的事，韩草知明白老人的心思，带着她逛了好几次农村的集会。

　　很多年前，韩草知的母亲去世，之后，她再也没有喊过“妈”，婚后，她把婆婆麦小荣当成了亲妈。麦小荣说，虽然自己的3个儿子都很孝顺，可是她打心眼儿里希望还能有个闺女，所以对她来说，嫁过来的韩草知不仅是儿媳妇，更是亲闺女。就这样，有着同样想法的婆婆和儿媳妇，越处越融洽，越处越亲密。“俺俩还经常在一个被窝睡觉呢，就跟小时候搂着我妈一样！”韩草知说。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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