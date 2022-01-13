“百段之城”洛阳再添两名职业棋手

19日，在湖南株洲落幕的2022年全国围棋定段赛上，洛阳两名少年棋手杨皓哲、段博尧成功定为职业初段。至此，出自洛阳的职业棋手达到43名，职业段位总和达149段，名列全国地级市第一。

19日，在湖南株洲落幕的2022年全国围棋定段赛上，洛阳两名少年棋手杨皓哲、段博尧成功定为职业初段。至此，出自洛阳的职业棋手达到43名，职业段位总和达149段，名列全国地级市第一。

一年一度的全国围棋定段赛又被称为“围棋高考”，只有“金榜题名”才能步入职业围棋的殿堂。本次比赛的青少年男子组有20个定段名额，2008年11月出生的杨皓哲和2009年3月出生的段博尧参加的都是这一组别的比赛。其中，杨皓哲在比赛中发挥出色，以12胜2负的成绩，排名第二，于18日下午提前一轮定段成功；段博尧经过多轮较量，以11胜4负的成绩，位居第13，成功定段。

洛阳是著名的“全国围棋之乡”。2005年，洛阳围棋职业段位总和达到整整100段，职业棋手达25名。从那时起，洛阳被称为“百段之城”。10多年来，洛阳职业棋手又增加了18名，职业段位则增加了49段。