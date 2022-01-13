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关圣街、翠云东路沿线：车辆乱停乱放 道路管理混乱
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.20 08:49

　　昨日上午，市创建办在洛龙区开展全国文明典范城市创建工作常态化督查发现，关圣街、翠云东路沿线创建工作存在多种突出问题，亟须进一步提升改进。

　　督查人员此次暗访的区域，属于流动摊贩摆摊设点、沿街商户店外经营及占道经营等问题多发区域。记者在现场看到，关圣街、翠云东路沿线商户店外经营及占道经营现象依然存在，加上部分非机动车、共享单车乱停乱放，使得道路及沿线十分杂乱。

　　在关圣街沿线人行道上，督查人员发现多处非机动车停放点设置不合理，存在违规占用盲道的现象。在随机抽查的金仓小区里，门口停放的非机动车堵塞了消防通道，楼道内的消防箱内空无一物，相关器械严重缺失。

　　关圣街主路沿线有不少支路、胡同，在其中的白圭街上，督查人员发现机动车、非机动车乱停乱放，电线私拉乱扯现象严重，各种线缆在半空中缠绕交错、布设混乱，存在捆扎不规范、整治标准低等问题。对于上述问题，督查人员一一拍照取证，并移交相关责任单位，要求其对检查发现的问题进行整改。

　　当日，督查人员还对此前曝光的西工区支建街沿线进行了“回头看”，发现整改成效并不明显。比如，支建街及沿线小区内线缆私拉乱扯现象严重，不仅影响城市面貌，也存在安全隐患。督查人员在“回头看”时发现相关问题依然如旧，一些放在地面、吊在半空的电源排插甚至在“冒雨作业”，无人管理制止。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 王冠峰)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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