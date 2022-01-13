张天鸿：历经9次法考，车间工人在56岁逆袭

近日，孟津区56岁的张天鸿特意拉上妻子逛商场，给自己买了身正装，为进入新职场作准备。

张天鸿开心地展示法律职业资格证书

近日，孟津区56岁的张天鸿特意拉上妻子逛商场，给自己买了身正装，为进入新职场作准备。年逾五旬的张天鸿不懈奋斗，并最终收获梦寐以求的法律职业资格证书。为了这一天，他努力了10余年，经历9次法律职业资格考试(简称法考)。

从提升学历到通过法考，他用了20余年

17日，在孟津区河阳路一小区，张天鸿从摆满法律书籍的书柜里，小心翼翼地拿出他的法律职业资格证书，向记者展示。

张天鸿是土生土长的洛阳人，曾经只有高中学历的他，参加工作后成为一名车间工人，一干就是20多年。经常白天黑夜两班倒的工作，让他萌生提升学历的想法。为了弥补没有上大学的遗憾，1996年至2005年，张天鸿在业余时间重拾课本，通过自学考试先后取得专科、本科学历。

“后来，一次偶然的机会我了解到法考，那时候还叫国家司法考试，就想着通过国家司法考试来拓宽就业渠道。”张天鸿说，没想到，这条路一走就是10余年。

从2010年到2015年，张天鸿每年都会参加国家司法考试，其中2012年拿到最好成绩356分，以4分之差与合格线失之交臂，屡次失败也让他忍不住反思自己是否真的适合做律师。2015年，他再次失利后，转移目标备考消防工程师，但同样未能成功。

2018年，国家司法考试改革为国家统一法律职业资格考试，需要先通过客观题考试，才能参加主观题考试。张天鸿决心再冲刺一番，2019年、2020年，法考客观题考试分数线180分，他分别考了178分、177分，虽然再度失利，但离目标越来越近了。

“在2021年的法考中，我终于以‘184分+109分’的成绩通过，并于今年4月底拿到相关资格证书。因为年龄大，不熟悉机考，我还赶到有笔考考场的外地考点参加考试。”历数这些年的考试经历，张天鸿说着说着就红了眼眶。