文化赋能，乡村掀起“研学热”

读万卷书，行万里路。随着文旅融合的不断发展，不少创新旅游产品应运而生。近年来，我市伏牛山区域乡村旅游依据当地特色量体裁衣，推出研学游项目，寓学于游，吸引了众多游客。

游客在伊禾女子学堂品茶

读万卷书，行万里路。随着文旅融合的不断发展，不少创新旅游产品应运而生。近年来，我市伏牛山区域乡村旅游依据当地特色量体裁衣，推出研学游项目，寓学于游，吸引了众多游客。

特色文化赋能乡村旅游

包槲包、粗布印染、品茶、插花……在栾川县伊禾女子学堂，游客正在体验非遗项目。

该学堂负责人王丹凤介绍，每逢假期，以家庭为单位的组团旅游成为常态，游客已不单满足于欣赏优美的自然风光，更多人是为沉浸式体验特色文化慕名而来，“文旅融合推动了研学游的繁荣，研学游也促进了文旅融合的发展”。

汝阳恐龙国家地质公园是远近闻名的研学旅行基地，该基地为各年龄段游客设计了不同的体验路线。该基地相关负责人说，通过乡村旅游与科普教育相结合，研学游已成为乡村游发展的新支点，为伏牛山乡村旅游高质量发展作出积极贡献。

美丽乡村变身为研学基地

栾川县潭头镇大王庙村，古宅间、古桥上、古井旁都有游客拍照“打卡”。该村整村运营师洛阳百芳研学旅行服务有限公司总经理石彩芳介绍，依托传统文化、红色文化两大优势，该村开发人文涵养、红色文化等题材的研学课程，吸引了不少游客前来体验。自2021年至今，该村研学实践教育基地已开展中小学生社会实践活动40余次，参与者8000余人次，被市教育局评定为“中小学生社会实践活动基地”“洛阳市红领巾校外活动基地”；开展机关企事业单位思政教育160余次，参与者2万余人次……

工业文化同样是研学游的一大特色。位于栾川县冷水镇的西增河村，依托当地丰富的钼矿资源，打造工矿研学基地。该项目负责人介绍，特色工矿研学已成为乡村研学游的重要补充，开发以工业生产地风貌、生产过程、生产者生活场景为内容的研学产品，有助于传承工业精神、发扬工业文化、讲好工业故事，进一步增强研学旅游的知识性、趣味性和体验性。

业内人士表示，伏牛山区域自然风光优美、文化资源丰富，为研学游打下了坚实的发展基础，但现阶段仍存在资源开发不充分、市场化企业参与度不高、没有龙头研学品牌等短板。

让“研学热”带火乡村游

如何促进研学游高质量发展，为乡村旅游增色？业内人士表示，应因地制宜，构建定制化、差异化的产品体系，同时整合开发，打造研学游“大品牌”。

洛阳理工学院经济与管理学院旅游管理系主任闫玮建议，要做到两个“平衡”，即旅游与教学的平衡、特色与整体的平衡。研学游具备教学和旅游观光两项功能，其产品要兼具娱乐性和教育性。各地依托当地特色开发研学游产品，有利于打造研学游品牌，同时要着眼于整体，做大做强一批伏牛山区域研学游的龙头品牌。

市文广旅局相关负责人表示，我市将进一步丰富研学游产品，依托竹海野生动物园、红二十五军长征等特色资源，以及河大抗战办学旧址、老君山、白云山、抱犊寨等研学营地基地，将研学游与亲子教育结合，开发自然科普、人文涵养、劳动教育、红色文化等题材的研学课程，推出优质研学类旅游产品；持续深化“研学营地共建，教育理念、课程体系和国际资源共享”的全流程合作模式，围绕亲子互动等新兴消费需求，发展研学产业；同时，强化研学游管理、评价体系，加强研学游人才培养，为研学游提供强大的人才支持，让“研学热”带火乡村游。（洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 通讯员 侯豫炯 文/图)