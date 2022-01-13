阵雨接连上场 洛阳今天阴天转多云

洛阳今天阴天转多云，西北风3级左右，气温21℃到31℃。

昨天，我市迎来降雨天气，雨水送清凉，感觉如同进入了初秋。

降雨虽然能够降温，但也带来了安全隐患。河南省自然资源厅、河南省气象局联合发布河南省地质灾害气象风险预警，19日20时至20日20时，达到黄色预警的地区为：郑州、济源、三门峡、洛阳、平顶山大部，南阳西部及北部大部、东南部局部，信阳西部及南部，新乡、许昌西北部，焦作北部，鹤壁西部局部，驻马店西南部局部。这些地方发生地质灾害的可能性较大，防范建议如下——

1.各地密切关注雨情信息，协同气象部门动态研判地质灾害风险，将预警信息及时发送到村、到户、到人。

2.加强对地质灾害隐患点的巡查、排查。

3.各责任单位要加大对隐患点以外的山边、塬边、沟边的村庄，以及切坡建房、交通干线、重要管线、旅游景区、学校周边等重点部位排查、巡查力度。如遇紧急情况，立即采取封闭、撤离等措施。

4.加强值班值守，做好突发地质灾害应急处置准备。一旦发现地质灾害灾情和险情，立即启动应急响应，做好灾情、险情处置。

市气象台根据气象资料分析，22日前后，在高空低槽东移和副热带高压南退的过程中，还有一次较明显降水天气过程。具体预报如下——

今天，阴天转多云，西北风3级左右，气温21℃到31℃。

明天，晴到多云转阴天，夜间部分地区有分散性阵雨或雷阵雨，东南风2级到3级，气温20℃到33℃。

22日(周五)，阴天转多云，有中阵雨或雷阵雨，气温22℃到28℃。

23日(周六)，晴天间多云，气温20℃到32℃。

24日(周日)，晴天间多云，气温21℃到33℃。

(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)