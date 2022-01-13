2022年以来，全市各级河长按照河长制工作要求，坚持问题导向，持续提升巡河调研实效。第二季度，13位市级河长共计巡河16次，督导整改问题14个。现将2022年第二季度市级河长巡河情况予以通报。 洛阳市河长制办公室关于市级河长2022年第二季度巡河情况的通报 2022年以来，全市各级河长按照河长制工作要求，坚持问题导向，持续提升巡河调研实效。第二季度，13位市级河长共计巡河16次，督导整改问题14个。现将2022年第二季度市级河长巡河情况予以通报。 (2022年7月14日) 点击查看大图