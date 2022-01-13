2022年以来，全市各级河长按照河长制工作要求，坚持问题导向，持续提升巡河调研实效。第二季度，13位市级河长共计巡河16次，督导整改问题14个。现将2022年第二季度市级河长巡河情况予以通报。
2022年以来，全市各级河长按照河长制工作要求，坚持问题导向，持续提升巡河调研实效。第二季度，13位市级河长共计巡河16次，督导整改问题14个。现将2022年第二季度市级河长巡河情况予以通报。
洛阳市河长制办公室关于市级河长2022年第二季度巡河情况的通报
2022年以来，全市各级河长按照河长制工作要求，坚持问题导向，持续提升巡河调研实效。第二季度，13位市级河长共计巡河16次，督导整改问题14个。现将2022年第二季度市级河长巡河情况予以通报。
(2022年7月14日)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605