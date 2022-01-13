省打击整治养老诈骗专项行动第三督导组来洛

近日，省打击整治养老诈骗专项行动第三督导组来洛督导检查。 近日，省打击整治养老诈骗专项行动第三督导组来洛督导检查。 自打击整治养老诈骗专项行动开展以来，我市各级各部门高度重视、高位推动，牢牢坚持宣传发动、依法打击、规范整治“三箭齐发”，取得阶段性明显成效。截至目前，全市共破获养老诈骗案件15起，抓获犯罪嫌疑人69名，追赃挽损700余万元。 在洛期间，督导组听取我市相关工作汇报后，到市公安局、市网信办、宜阳县、西工区进行现场督导检查，查找存在问题和薄弱环节，指导帮助各地各有关单位进一步明确工作思路，细化工作举措，督促专项行动向纵深推进。 省第三督导组组长、省委网信办副主任、省打击整治养老诈骗专项行动办公室副主任倪玉联对我市专项行动总体进展情况给予肯定，指出要开展立体式全方位宣传教育，充分发挥各部门职能优势，拓宽问题线索来源渠道，强化专班推进，依法严厉打击，深化行业整治，确保专项行动取得扎实成效。 下一步，我市将严格按照专项行动部署要求，进一步压实工作责任、突出重点工作、聚焦问题短板、狠抓工作落实，高质量推进专项行动各阶段各环节工作。 副市长、市公安局局长张武清参加相关活动。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张继峰）