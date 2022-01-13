洛阳市市场监管局提醒：购买反季羽绒服最好仔细检查认真试穿

昨日，记者走访发现，我市不少商家打出了“反季促销牌”，吸引消费者购买。市市场监管局12315指挥中心相关负责人提醒，购买反季服装省钱，但要注意细节。

和购买当季服装相比，不少老年人喜欢购买反季商品。比如冬天千元左右的羽绒服，夏天只要几百元就能买到。昨日，记者走访发现，我市不少商家打出了“反季促销牌”，吸引消费者购买。市市场监管局12315指挥中心相关负责人提醒，购买反季服装省钱，但要注意细节。

昨日上午，记者在位于西工区的一家综合卖场的女装区看到，货架上方的显眼位置摆放着“反季特惠，冬天买一件的钱现在能买3件”的宣传牌，短款、中长款羽绒服应有尽有，比如冬季售价399元的米色短款羽绒服，现在售价为150元，记者翻看了一下内里标签，标明含绒量为90%白鸭绒。“现在买很划算，过了9月价格就涨了。”促销店员介绍。在位于洛龙区的一家大型购物中心，中央大厅正在举行羽绒服集中促销活动，老款羽绒服的打折力度较大，一般在三折左右，记者随机挑选了一件打折后238元的羽绒服，内里标签仅写明填充物为鸭绒，并未标明含绒量。

购买反季羽绒服应该如何选择款式和颜色呢？多个品牌羽绒服专卖的促销人员建议，消费者尽量选择购买基础款的羽绒服，因为越简单越耐看，降低过时的风险。尽量避免选择夸张的配色和过于亮丽的颜色，因为人在冬天和夏天对于颜色的喜好有很大不同，加上反季羽绒服大多是过季款，太过另类的颜色可能很快就过时了。

记者从市市场监管局12315指挥中心了解到，2021年夏季，该中心共接到和羽绒服有关的投诉30多起，主要是购买的反季羽绒服出现质量问题，如衣服破损、有瑕疵、内里填充物不干净、衣服开线、被染色等。该中心相关负责人说，市民购买的反季羽绒服往往会放好几个月才穿，此时大多已经超过厂家规定的“三包”期限，所以更需留意。

首先，市民要到正规商场或专卖店购物，网络购物最好选有资质的商家，不要被“全年最低”“限时秒杀”等诱导性的促销语言迷惑，可以查看一下吊牌价格，看是否真的划算。其次，购买时要仔细看羽绒服的标签，重点关注绒毛种类(鸭绒或鹅绒等)、含绒量(绒子含量)、充绒量(填充鸭绒/鹅绒的重量)及蓬松度等指标，还可以用手捏捏填充物，如果有枝状物的扎手感，说明含有长毛片或羽毛梗，含绒量较少，保暖性能较差。您也可以按压衣服看看，可以快速回弹的羽绒服，其蓬松度较高，保暖性较好。再次，建议多拍打几下羽绒服，仔细观察表面和接缝的地方有没有绒毛钻出或者粉尘溢出，如果有，说明羽绒服容易“跑绒”，会出现越穿越薄的情况。

最后需要提醒的是，消费者记得索要购物发票等凭证，回家后再仔细检查一下购买的羽绒服，还可以套上厚衣服试试大小，以免过了“三包”期限导致无法维权。如果您遇到消费方面的问题，可以拨打24小时热线12315求助。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 实习生 张琪昀 通讯员 李二帅)