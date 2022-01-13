洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

驻鲁全国人大代表来洛调研黄河流域生态保护和高质量发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.20 08:19

　　19日，全国人大常委会委员、全国人大宪法和法律委员会委员郑淑娜带领驻鲁全国人大代表调研组来洛，围绕黄河流域生态保护和高质量发展开展专题调研。

　　山东省人大常委会人事代表工作委员会主任牛保平，河南省人大常委会选任联工委主任周斌，河南省人大法制委员会副主任委员沈庆怀等一同来洛调研，市领导吴中阳、吉振华、王松涛、魏险峰、张武清等参加相关活动。

　　调研组深入沿黄生态廊道孟津段、小浪底水利枢纽、隋唐洛阳城国家历史文化公园，详细了解黄河流域生态保护、水资源综合利用、黄河安澜保障、黄河文化传承保护、经济社会发展等情况，对洛阳落实黄河流域生态保护和高质量发展战略的工作成效给予充分肯定。

　　调研组一致认为，同饮黄河水，豫鲁一家亲。深入学习贯彻习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展的重要论述，双方要坚持“一盘棋”思维，按照“重在保护、要在治理”的要求，牢牢把握共同抓好大保护、协同推进大治理的战略导向，共建沿黄生态大走廊，完善生态保护补偿机制，守护黄河安澜、绿水青山，不断提升黄河流域生态保护治理的系统性、整体性、协同性。要推动“一体化”发展，打破行政壁垒、提高政策协同，在产业转型升级、文化传承创新、协同立法保护、补齐民生短板上加强交流合作，让黄河更好地造福豫鲁人民。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 白彬）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
        “仲夏苦夜短，开轩纳微凉。”时已入伏，微凉的夏夜，成为一天之中较为合适的赏景休闲时段。
  • ·河边观景 古城游乐
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
    		•
    		 
    新闻排行
  • 最新！洛阳城市区小学、初中划片范围公布
  • 点赞！洛阳7个项目入选河南省重大科技...
  • 洛阳4条公交线路恢复原线运营
  • 洛阳市委召开专题会议 部署经济运行和...
  • 洛阳市委召开防汛工作调度会
  • 事关高中招生！洛阳市教育局发布重要提醒
  • 新安县下坂峪村：村美业兴引客来【高...
  • 注意！河南省发布暴雨蓝色预警、地质...
  • 中信重工：订单多 生产忙
  • 江凌与宁夏旅游投资集团董事长白建平...
    		•
    百姓呼声
    外省低风险地区人员入洛执行什么政策？
    会盟镇到龙门高铁站直达公交车怎么撤销了
    精彩图片
    电线杆长出“蜘蛛网” ...
    洛阳迪赛机械设备有限...
    沉浸式研学 感受书法魅力
    洛阳中科GMP研发生产基...
    精彩热帖

    厚萼凌霄花正开

    黑白街头

    再拍紫薇

    晨练
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605