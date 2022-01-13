驻鲁全国人大代表来洛调研黄河流域生态保护和高质量发展

19日，全国人大常委会委员、全国人大宪法和法律委员会委员郑淑娜带领驻鲁全国人大代表调研组来洛，围绕黄河流域生态保护和高质量发展开展专题调研。

19日，全国人大常委会委员、全国人大宪法和法律委员会委员郑淑娜带领驻鲁全国人大代表调研组来洛，围绕黄河流域生态保护和高质量发展开展专题调研。

山东省人大常委会人事代表工作委员会主任牛保平，河南省人大常委会选任联工委主任周斌，河南省人大法制委员会副主任委员沈庆怀等一同来洛调研，市领导吴中阳、吉振华、王松涛、魏险峰、张武清等参加相关活动。

调研组深入沿黄生态廊道孟津段、小浪底水利枢纽、隋唐洛阳城国家历史文化公园，详细了解黄河流域生态保护、水资源综合利用、黄河安澜保障、黄河文化传承保护、经济社会发展等情况，对洛阳落实黄河流域生态保护和高质量发展战略的工作成效给予充分肯定。

调研组一致认为，同饮黄河水，豫鲁一家亲。深入学习贯彻习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展的重要论述，双方要坚持“一盘棋”思维，按照“重在保护、要在治理”的要求，牢牢把握共同抓好大保护、协同推进大治理的战略导向，共建沿黄生态大走廊，完善生态保护补偿机制，守护黄河安澜、绿水青山，不断提升黄河流域生态保护治理的系统性、整体性、协同性。要推动“一体化”发展，打破行政壁垒、提高政策协同，在产业转型升级、文化传承创新、协同立法保护、补齐民生短板上加强交流合作，让黄河更好地造福豫鲁人民。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 白彬）