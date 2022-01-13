“行走洛阳 读懂历史”主题讲座之“情系大运河”系列首场讲座在洛阳市图书馆举行

近日，“行走洛阳 读懂历史”主题讲座之“情系大运河”系列首场讲座在市图书馆举行，洛阳师范学院历史文化学院副院长、教授张显运带来《唐宋时期洛阳段运河的漕运——兼谈隋唐大运河对洛阳的影响》主题讲座。

近日，“行走洛阳 读懂历史”主题讲座之“情系大运河”系列首场讲座在市图书馆举行，洛阳师范学院历史文化学院副院长、教授张显运带来《唐宋时期洛阳段运河的漕运——兼谈隋唐大运河对洛阳的影响》主题讲座。

隋唐大运河是古代世界最长的运河，以洛阳为中心，南起余杭(今杭州)，北到涿郡(今北京)，全长2700公里。与世界上其他著名的苏伊士运河和巴拿马运河相比，隋唐大运河的开凿时间要早1200多年，其长度相当于苏伊士运河的15倍、巴拿马运河的33倍。张显运认为，隋唐大运河促进了南北方物资流动与经济均衡发展，向西连通丝绸之路，向东延伸到海，将中原文化与南方文化、北方游牧文化连接在一起，促进文化的沟通、融合与繁荣，并推动中华文化核心区经济一体化和政治统一。

“隋唐大运河对洛阳城的影响，可以归纳为千年运河、丝绸之路、万里茶道、世界古都。”张显运说，隋炀帝以洛阳为中心开凿的隋唐大运河，连通了海河、黄河、长江、淮河、钱塘江五大水系，成为沟通南北的交通大动脉。隋唐大运河带动了沿线城市经济和商业的发展，促进了沿岸区域经济和文化的繁荣。因为运河，洛阳成为一个商船云集的大都市，奠定了洛阳城运河中心的历史地位。

隋唐大运河的开通，使洛阳一跃成为当时世界上重要的都市。隋唐时期，物质文化的对外交流十分频繁，从西域来的马匹、玉器、玻璃制品等，从洛阳源源不断地流向东南腹地和东北边塞，甚至日本等地；从东方转运而来的绸缎绢帛等，又从洛阳贩往西域。因此作为隋唐大运河中心城市的洛阳，成为东方丝路的起点。

万里茶道是继丝绸之路之后在欧亚大陆兴起的又一条重要的国际商道，全程1.4万公里。洛阳是万里茶道的重要节点城市，从东南地区运来的货物从洛阳流向全国、全世界。张显运认为，隋唐大运河之于洛阳有着重大的意义，没有东都洛阳的桥梁和枢纽地位，运河也就没有了核心和灵魂，沟通南北的作用就无从谈起；没有运河和洛阳，全国的经济和文化交流也会大幅减少。隋唐大运河不仅为洛阳增光添彩，还是全国经济文化的大动脉，铸就了千年帝都洛阳城。也正因为如此，洛阳成为国务院首批公布的历史文化名城和著名古都。

在《唐宋时期洛阳段运河的漕运》章节，张显运重点对唐末时期、五代时期和北宋时期洛阳段运河的漕运进行了解读。漕运是中国古代王朝将征自田赋的部分粮食运往京师或其他指定地点的运输方式。唐五代时期，频繁的战乱、藩镇割据及漕运官员的贪腐，使洛阳段运河日益萎缩，但仍然发挥了部分漕运功能。宋太祖和宋神宗统治时期，重新疏通了洛阳段运河，尤其是宋神宗时期“导洛通汴”工程的实施，在一定程度上再现了昔日洛阳段运河的繁忙景象，但由于洛阳地位的下降，汴州开封的崛起，政治中心的转移，洛阳段运河在北宋后期逐渐退出了历史舞台。（洛报融媒·洛阳网 记者 李岚 通讯员 邵园亮）