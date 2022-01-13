好消息！7月份增值税留抵退税申请时间延长至7月29日

记者从国家税务总局洛阳市税务局获悉，国家税务总局近日发布公告，决定将2022年7月份增值税留抵退税申请时间延长至7月份最后一个工作日(7月29日)，符合条件的洛阳相关企业可及时申报。

记者从国家税务总局洛阳市税务局获悉，国家税务总局近日发布公告，决定将2022年7月份增值税留抵退税申请时间延长至7月份最后一个工作日(7月29日)，符合条件的洛阳相关企业可及时申报。

据介绍，此次延长增值税留抵退税的申请时间，目的是保障扩大全额退还增值税留抵退税行业范围政策顺利实施，方便纳税人申请办理留抵退税。

按照相关政策，自2022年7月1日起，制造业等行业全额留抵退税政策扩大至批发零售业等行业。根据退税办理的一般规定，应在纳税申报期内(7月15日前，含本日)提出申请退税。考虑到自7月份开始，将新增较多纳税人办理退税。因此，为有利于纳税人更快获得退税，参照今年4-6月份做法，延长今年7月份的留抵退税申请期限，即纳税人在7月最后一个工作日(7月29日，含本日)之前都可以申请留抵退税。

所有符合留抵退税条件的纳税人(不限于新扩围的批发零售业等七个行业的纳税人)，如果计划在7月份申请退税的，都可以在7月最后一个工作日之前，提交《退(抵)税申请表》进行申请。7月未申请退税的纳税人，均可以在7月以后的纳税申报期内按规定申请留抵退税。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 陆少华 刘克智）