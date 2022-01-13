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“保护文化遗产 珍爱龙门文化”夏令营启动仪式举行【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.19 21:52

　　19日，“保护文化遗产 珍爱龙门文化”夏令营活动启动仪式在龙门石窟研究院举行。

　　据了解，本次活动由洛阳市关工委、洛阳市教育局、龙门石窟研究院、洛阳日报报业集团联合举办。夏令营活动分两期举行，每期为时两天，由洛阳市关工委和洛阳市教育局从全市三好学生、特困生、特长生、小记者中选拔小团员。

　　夏令营活动期间，小营员们将参观龙门石窟研究院数字化展室、宾阳三洞保护工程、白园、香山寺、蒋宋别墅、乾隆碑、九老堂等。其中，龙门石窟莲花洞和万佛洞也将专门为孩子们开放。此外，小营员们还将到香山寺遗址中近距离接触考古现场，体验考古发掘过程。据悉，作为“爱我家乡 爱我龙门”系列公益活动的一项内容，本次活动费用全部由龙门石窟研究院承担。

　　龙门石窟研究院相关负责人表示，希望通过本次活动，充分挖掘龙门石窟历史文化价值，讲好龙门故事、传承优秀文化，积极引导青少年培育和践行社会主义核心价值观，增强文化自信。（洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 通讯员 王怡 谷毅 文/图/视频）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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