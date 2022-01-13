洛阳4条公交线路恢复原线运营

19日，洛阳公交集团发布通知称，因学子街(洛宜路—开元大道)段路面施工完毕，已具备通行条件，即日起，25路、28路、34路、68路等4条公交线路恢复此路段的原线运营。

19日，洛阳公交集团发布通知称，因学子街(洛宜路—开元大道)段路面施工完毕，已具备通行条件，即日起，25路、28路、34路、68路等4条公交线路恢复此路段的原线运营。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 韩菲菲）