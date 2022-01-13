“洛阳创新”推进全国首条“双层高集装箱”运输铁路建设

19日，记者从中国船舶七二五所中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限公司获悉，该企业产品日前成功配套新建金甬铁路站前工程项目，助力全国首条“双层高集装箱”运输铁路建设取得阶段性成果。

19日，记者从中国船舶七二五所中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限公司获悉，该企业产品日前成功配套新建金甬铁路站前工程项目，助力全国首条“双层高集装箱”运输铁路建设取得阶段性成果。

本月12日，在双瑞特装提供的桥梁转体系统精准驱动下，新建金甬铁路站前工程项目凰升塘右线特大桥槽型梁，以每分钟1度的速度顺时针缓缓转动44度，最终实现转体，成功上跨沪昆铁路。

“转体槽型梁是金甬铁路全线铺轨通道上的控制性工程，此次成功转体，标志着金甬铁路建设取得阶段性成果，为后续铁路全线贯通奠定坚实基础。”双瑞特装相关负责人表示。

金甬铁路凰升塘右线特大桥全桥位于半径800米的曲线段，施工最近点距离沪昆铁路仅3.6米远，施工安全风险极高，其设计线路纵坡和平面位置接近极限条件。为保障转体效果，双瑞特装组织现场技术人员操控转体设备，根据转盘刻度、牵引油泵读数、转体梁速度传感器和定位系统等，实时监控和调整转体速度及桥梁姿态，确保安全跨越既有线，最终转体到位后，槽型梁底与接触网承力索之间的距离仅有0.52米，实现了转体的精准对接到位。

金甬铁路是国家“一带一路”建设中的重要节点工程，是贯彻实施长三角一体化发展国家战略，完善区域铁路网布局的重要工程。铁路建成通车后，将串起宁波舟山港与义乌大陆港之间的便捷交通，对促进区域经济社会发展有着重要意义。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 王澍）