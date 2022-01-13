居民学员毕业即就业！月嫂、护工等免费培训就在家门口【视频】

“月嫂培训的知识学习，包括产妇护理、营养膳食、宝宝抚触及早教等。”19日，洛阳市涧西区长安路街道长四社区新时代文明实践站内，月嫂技能培训的首节课正式开讲，培训讲师田红艳开门见山地道出了月嫂培训课程的知识架构体系。

“月嫂培训的知识学习，包括产妇护理、营养膳食、宝宝抚触及早教等。”19日，洛阳市涧西区长安路街道长四社区新时代文明实践站内，月嫂技能培训的首节课正式开讲，培训讲师田红艳开门见山地道出了月嫂培训课程的知识架构体系。

和一般的技能培训班不同，由长四社区和涧西区人社局公共开设的月嫂技能培训班，不仅师资专业、课程免费，在居民学员考取相关资格证后，还能直接上岗，真正实现“毕业即就业”。

田红艳介绍，目前三胎政策放开，我市月嫂行业的人员缺口较大、薪资较高、就业前景好，她自己就是“下岗-培训-再就业”的典例。今年50岁的田红艳曾是我市一大厂的下岗职工，下岗后的她偶然参与了月嫂技能培训，由此迈入月嫂行业，后又转型做了培训师，目前已是我市一月嫂家政公司的金牌讲师，“我希望通过我的故事来激励大家，只要肯学、肯干，啥时候都不晚”。

听着田红艳的故事，坐在台下的社区居民李红霞不时点头赞同。35岁的李红霞目前是一名全职妈妈，当过幼教、喜欢孩子、有带娃经验，经过综合考量，她自认为做月嫂是她再入职场的最好选择。

“社区培训最吸引我的是可能免费，好好学还能直接就业。”李红霞说，虽然已是三个孩子的妈妈，但她仍希望通过专业系统的学习来综合提升自己的技能素养，“我希望成为社区首批毕业即就业的学员。”

差不多同一时间，在长安路街道同乐寨社区新时代文明实践站，一堂主题为护工技能培训的课程也正在进行，数十名辖区居民参与活动，其中多为四五十岁的中年女性。