“儿童课堂+家长课堂”同步推出！社区“文明实践+”服务再拓展

“1、2、3，跳！下一个小朋友准备！”19日，在涧西区上海市场社区新时代文明实践站的文体活动室内，十余名小朋友依次排队进行体能训练，和大伙儿一样，体能课的老师郭文航也是一身大汗淋漓。

“1、2、3，跳！下一个小朋友准备！”19日，在涧西区上海市场社区新时代文明实践站的文体活动室内，十余名小朋友依次排队进行体能训练，和大伙儿一样，体能课的老师郭文航也是一身大汗淋漓。

速度、平衡感、灵敏度、协调力、爆发力……郭文航表示，这些经常在室内吹空调的孩子们应该也需要时不时地来一次“暴汗”，这不仅能帮助孩子们锻炼身体、健强体魄，还能在心理上增强他们的抗打击能力和应变能力。

上海市场社区相关负责人介绍，他们的少儿体能课并不是“一刀切”，而是将课程按年龄段划分，保证每个年龄段的孩子都能得到良好地锻炼，如低龄段的孩子缺乏运动认知能力，他们参加的课程就主要由游戏来引导，旨在提升运动兴趣；岁数稍大、有一定运动基础的孩子，课程节奏和强度都会“再上一个台阶”。