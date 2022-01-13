巧手织“心意”！瀍河区一社区“上线”爱心义卖小集市

19日上午，瀍河区白马寺镇车站街社区“手工编织爱心义卖”新时代文明实践活动上线！

19日上午，瀍河区白马寺镇车站街社区“手工编织爱心义卖”新时代文明实践活动上线！各色毛线编织的盆景、发卡、挂饰等摆满摊位，吸引众多居民参与。

据了解，本次活动的成品全部由社区“针心针意·巧手编织”公益课堂的学员们完成，义卖筹得的爱心款项将用于慰问社区困难群众。

社区相关负责人表示，此次义卖活动作为社区新时代文明实践活动内容拓展的新尝试，旨在帮助困难群众，同时吸引更多辖区居民主动关注并参与城市的文明创建工作，共建美好家园。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 刘依柯 通讯员 张伊清 文/图/视频)