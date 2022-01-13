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事关高中招生！洛阳市教育局发布重要提醒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.19 18:04

　　据洛阳市教育局微信公众号消息，近日，“某升学”等视频号、公众号发布信息称组建“借读交流群”“异地高考交流群”等，谎称可以借读、挂靠学籍和办理异地高考手续，这些均与我省、市招生政策相违背。根据《河南省教育厅关于做好2022年普通高中招生工作的通知》和《洛阳市2022年普通高中招生工作方案》，严禁招收借读生、人籍分离、空挂学籍；严禁收取择校费、与招生入学挂钩的赞助费以及跨学期收取学费；严禁以借读生、代培生、旁听生等名义招生并收费；严禁向学生收取赞助费、建校费、捐资助学费等。

　　我市普通高中录取全部在河南省招生服务平台上进行，实行网上统一录取。未参加中招考试的学生，一律不能被普通高中录取。未经网上统一录取的学生一律不予注册普通高中学籍。

　　在此，郑重提醒各位考生和家长，一定要提高警惕，防止不法分子利用考生和家长的紧张急切心理设置“招生陷阱”进行诈骗！不要轻信声称可以办理借读、可以给未过普通高中建档线办理学籍等虚假承诺。

　　轻信骗子承诺不仅无法追回高额被骗资金，还会耽误孩子原本正常的录取！⑥
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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