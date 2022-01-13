河南“三支一扶”招募笔试考试时间推迟

洛阳参加全省“三支一扶”考试的考生注意了，笔试时间有变，原定于7月26日举行的全省“三支一扶”招募笔试考试推迟，具体考试时间另行通知。
洛阳参加全省“三支一扶”考试的考生注意了，笔试时间有变，原定于7月26日举行的全省“三支一扶”招募笔试考试推迟，具体考试时间另行通知。
洛阳参加全省“三支一扶”考试的考生注意了，笔试时间有变。
河南省人力资源和社会保障厅官网昨日发布通知称，根据我省新冠肺炎疫情防控形势变化，为切实保障广大考生及考试工作人员的身体健康和生命安全，经研究决定推迟原定于7月26日举行的全省“三支一扶”招募笔试考试。
笔试时间和打印准考证时间将根据全省疫情防控情况另行通知。请广大考生密切关注河南省人力资源和社会保障厅官网“三支一扶”专栏、所报考省辖市人力资源和社会保障局官网公告，及时了解最新考试安排。⑥
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