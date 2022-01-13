收藏！洛阳地铁优惠卡办理时间来了

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：洛阳地铁优惠卡办理时间是什么时候？

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洛阳市轨道交通集团回复：洛阳地铁优惠卡分为：一日票、三日票、月票和普通储值卡。以上票种在任意地铁站客服中心均有售卖，您可在地铁运营时间内6:30—22:30至任意地铁站客服中心进行购买。若需购买牡丹智行卡，可前往周王城广场站或市民之家站进行购买，售卖时间为8:30—12:00、13:00—16:00。

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