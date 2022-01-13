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洛阳公交电子敬老卡上线
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.19 11:07

　　18日，记者从洛阳公交集团获悉，该集团目前已与支付宝达成合作，正式推出面向70周岁及以上老年人的“洛阳公交电子敬老卡”，实现公交为老服务“掌上办”。

　　符合年龄要求的老年人可使用智能手机操作，步骤如下：

　　下载最新版本支付宝APP，注册支付宝账号并登录，在主页左上角定位洛阳，点击“出行”图标进入页面后，点击“公交”;

 

　　选择“洛阳公交电子敬老卡”，点击“前往开通”；

　　查看协议并同意开通；进行人脸识别验证，依照屏幕操作提示进行眨眼或者点头等头部动作进行人脸面部识别比对；

　　完成认证，领取成功点击“直接开始使用”；

　　验证通过后须缴纳乘车意外伤害险保险费10元，点击“去购险-立即投保-付款”成功付款后点击下方“立即乘车”即可扫码乘车。

　　此外，记者体验发现，点击“出行”进入“公交”之后，已有洛阳电子公交卡的可以在二维码下方点击“切换公交卡”来开通“洛阳公交电子卡”；如果没有开通洛阳电子公交卡，进入“公交”页面之后可以选择“洛阳电子公交敬老卡”进行开通；二维码页面下方也有“为亲友开卡”，如果老年人无法操作，可由子女代为开通。

　　需要提示的是，公交电子敬老卡与实体卡所享优惠政策一样。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 张峰 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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