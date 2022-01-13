含嘉仓社区健身中心人气旺

昨日上午，瀍河区五股路街道含嘉仓社区健身中心刚开门，就迎来了一批年轻的客人。19岁的小马在郑州读大一，暑假回洛后，第一时间在家门口的社区健身中心办了卡，每天定时来此健身。

昨日上午，瀍河区五股路街道含嘉仓社区健身中心刚开门，就迎来了一批年轻的客人。19岁的小马在郑州读大一，暑假回洛后，第一时间在家门口的社区健身中心办了卡，每天定时来此健身。

作为瀍河区首个投入运营的社区健身中心，含嘉仓社区健身中心共有3层，包含有氧训练区、力量训练区、团操室等功能区域。这里器材齐全，功能区划分合理，不仅配备有跑步机、椭圆机、划船机等有氧运动设备，还设有单双杠训练器、胸肌推举训练器、推肩训练器、蹬腿训练器、背肌伸展训练器等无氧运动器械，乒乓球台也非常受欢迎。

上午10时许，健身中心里的人更多了，虽然室内清爽宜人，但不少人已锻炼得汗流浃背。“健身中心以周边的社区居民为主要服务对象，提供公益性体育健身服务、体育健身指导服务和体育休闲娱乐服务。投入运营一个月来，已有600多名居民办理了健身卡。”该健身中心工作人员说，办卡者中青年居多，每天有200多人前来健身，傍晚过后是健身中心里最热闹的时候。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）