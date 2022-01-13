西工区红山街道社工站：发放防走失联系牌 关爱独居老人

“如果我迷路了，麻烦帮我打亲人的联系电话，谢谢！”昨日，记者从西工区红山街道社工站获悉，为预防辖区独居老人走失，社工站专门制作了一批老年人防走失联系牌，牌上印有老人相关信息。

“如果我迷路了，麻烦帮我打亲人的联系电话，谢谢！”昨日，记者从西工区红山街道社工站获悉，为预防辖区独居老人走失，社工站专门制作了一批老年人防走失联系牌，牌上印有老人相关信息。

今年88岁的毛先生家住西工区红山街道蒋沟社区。社工入户走访了解到，毛先生独居，且患有老年健忘症等疾病。几天前，老人外出时找不到回家的路，多亏热心市民报警，民警将他送回了家。

“考虑到老人的情况，我们为他送去了防走失联系牌，上面有老人的姓名、性别和亲人的联系电话等信息。”红山街道社工站项目主管刘梦雅说，下一步，他们将为其他独居老人送去防走失联系牌。

记者了解到，红山街道下辖18个社区4万余名居民，其中60岁以上居民7430人，80岁以上居民750人，独居老人17人。

红山街道社工站成立于去年5月，在民政部门的指导下，以社会工作专业服务力量为支持，积极推行市民政局提出的“党建+社工+N服务”的服务模式，打造“1+3+N”(“1”指党建引领，“3”指老人、儿童和社会救助对象3类重点服务人群，“N”指助老暖馨行动、小竹笋筑梦计划、社会救助服务等)的“红山模式”。

“长期以来，独居老人一直是红山街道社工站关心和爱护的特殊群体。定期上门慰问独居老人，关心他们的健康状况和生活状态，是社工站非常重视的一项工作。”刘梦雅说，社工站还对有需求的老人开展电话访问、定期上门走访，为老人提供义诊、居家清洁等服务。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 杨亚琼）