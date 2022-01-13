贾永胜：这个“贾”女婿 那是真孝顺

在涧西区15号街坊洛轴生活区，每逢双休日，居民们总能看到贾永胜推着坐轮椅的岳母张佩英“出游”的场景，大家无不为贾永胜的孝顺点赞。

贾永胜推着岳母出来转转

在涧西区15号街坊洛轴生活区，每逢双休日，居民们总能看到贾永胜推着坐轮椅的岳母张佩英“出游”的场景，大家无不为贾永胜的孝顺点赞。

今年56岁的贾永胜是洛轴职工，他平时上班忙，到了双休日才能用轮椅推着86岁的岳母出来转转。3年前，张佩英的骨质疏松症日渐严重，多次求医不见效果，最终因腿软而无法行走。一个喜热闹、爱外出的爽快老人，突然被“圈”在家里，情绪难免低落。贾永胜当即和妻子商量买了一把轮椅，每逢双休日，他便用轮椅推着岳母逛逛超市、看看街景、晒晒太阳、尝尝小吃。

张佩英老人有3个女儿，大女儿和二女儿平时比较忙，与她住在一起的是小女儿许云萍及其爱人贾永胜。今年55岁的许云萍早年离婚，8年前搬来与父母同住，顺便照顾二老。2016年，她的父亲因病去世，也是在这一年，她和同样单身的贾永胜相遇相知，走到了一起。婚后，贾永胜搬来与爱人、岳母同住。

“我和小贾的父母认识，他们一家都是好人，贾家兄弟对父母特别孝顺，我对他很中意！”听力不好的张佩英，用洪亮的声音夸赞女婿。当年，她支持女儿和贾永胜结合，现在看来这个决定很正确。

为了让岳母有机会出门转转，贾永胜尽量把加班放在平日的晚上，以便把双休日腾出来。他推着岳母出去时，专门走“己”字形路线，看哪里人多便往哪里走，满足老太太聊天的愿望。

牡丹公园、西苑公园、王城公园、洛浦公园、牡丹广场、万达广场等地及周边的超市和菜市场，都留下了贾永胜和岳母的身影。遇到年纪相仿的老人，张佩英会主动搭讪，她听力不好但想聊天，这时，贾永胜就从“司机”变成“翻译”。