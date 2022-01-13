洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

贾永胜：这个“贾”女婿 那是真孝顺
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.19 08:50
贾永胜推着岳母出来转转

　　在涧西区15号街坊洛轴生活区，每逢双休日，居民们总能看到贾永胜推着坐轮椅的岳母张佩英“出游”的场景，大家无不为贾永胜的孝顺点赞。

　　今年56岁的贾永胜是洛轴职工，他平时上班忙，到了双休日才能用轮椅推着86岁的岳母出来转转。3年前，张佩英的骨质疏松症日渐严重，多次求医不见效果，最终因腿软而无法行走。一个喜热闹、爱外出的爽快老人，突然被“圈”在家里，情绪难免低落。贾永胜当即和妻子商量买了一把轮椅，每逢双休日，他便用轮椅推着岳母逛逛超市、看看街景、晒晒太阳、尝尝小吃。

　　张佩英老人有3个女儿，大女儿和二女儿平时比较忙，与她住在一起的是小女儿许云萍及其爱人贾永胜。今年55岁的许云萍早年离婚，8年前搬来与父母同住，顺便照顾二老。2016年，她的父亲因病去世，也是在这一年，她和同样单身的贾永胜相遇相知，走到了一起。婚后，贾永胜搬来与爱人、岳母同住。

　　“我和小贾的父母认识，他们一家都是好人，贾家兄弟对父母特别孝顺，我对他很中意！”听力不好的张佩英，用洪亮的声音夸赞女婿。当年，她支持女儿和贾永胜结合，现在看来这个决定很正确。

　　为了让岳母有机会出门转转，贾永胜尽量把加班放在平日的晚上，以便把双休日腾出来。他推着岳母出去时，专门走“己”字形路线，看哪里人多便往哪里走，满足老太太聊天的愿望。

　　牡丹公园、西苑公园、王城公园、洛浦公园、牡丹广场、万达广场等地及周边的超市和菜市场，都留下了贾永胜和岳母的身影。遇到年纪相仿的老人，张佩英会主动搭讪，她听力不好但想聊天，这时，贾永胜就从“司机”变成“翻译”。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 河边观景 古城游乐
    河边观景 古城游乐
    河边观景 古城游乐
        夏夜，微凉的晚风拂面吹过，一些具有独特夜景的去处备受市民青睐。今天的就为您介绍市区一处公园和一处夜游...
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
  • ·隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
    		•
    		 
    新闻排行
  • 我省2022年普通高招本科一批投档线公布
  • 减税降费、支持创业、扩大招聘……洛...
  • 河南昨日新增本土无症状感染者45例
  • 洛阳市委常委会召开会议
  • 徐衣显到杜康控股伊川生产基地调研
  • 徐衣显主持召开专题会议研究开发区改...
  • 偃师、孟津、伊川等县区2022年普通高...
  • 收藏！洛阳地铁优惠卡办理时间来了
  • 进军中医药领域 打造大健康产业
  • 洛阳着力加快伏牛山区域乡村旅游发展 ...
    		•
    百姓呼声
    外省低风险地区人员入洛执行什么政策？
    会盟镇到龙门高铁站直达公交车怎么撤销了
    精彩图片
    电线杆长出“蜘蛛网” ...
    洛阳迪赛机械设备有限...
    沉浸式研学 感受书法魅力
    洛阳中科GMP研发生产基...
    精彩热帖

    洛浦晨景

    河洛古城夜景

    映日荷花红

    核桃个大挂枝头
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605