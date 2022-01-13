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拍视频 赢好礼！第四届全民健身线上运动会等您来“赛”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.19 08:46

　　疫情防控不松懈，线上健身迎热潮。为贯彻《全民健身条例》和《体育强国建设纲要》等文件精神，大力发展全民健身事业，提升市民对体育运动的参与度和获得感，自即日起至10月7日，我市第四届全民健身线上运动会邀您积极参与，还有机会赢取丰厚礼品。

　　本次活动由市体育局、市直机关工委、市总工会主办，市社会体育事务中心、各相关体育社会组织及有承办资质的社会机构承办，以“喜迎二十大·欢乐进万家”为主题，将在弘扬健身精神的同时，彰显新时代城市人文风采。

　　活动涵盖足球、篮球、乒乓球、羽毛球、网球、毽球、轮滑、自行车、航海(航空)模型、跳绳、体育舞蹈、健步走、冰壶、健康跑、健身达人挑战赛、游泳达人挑战赛等16个体育项目，参赛者以录制、上传对应项目视频作品的方式参加活动，作品须体现“喜迎二十大·欢乐进万家”主题元素。

　　具体如何参与？打开微信视频号，点击“发表视频”，选择参赛作品，在发表页面文字描述区域添加“#洛阳市第四届全民健身运动会线上某某比赛”话题(“某某”替换为参赛者参与项目的具体名称)并@云动洛阳，点击“发表”即可。

　　活动根据参赛视频收藏数由高到低评出“最佳人气奖”，并为获奖者发放礼包(含运动腰包、运动护腕、运动导汗带)。所有获得“最佳人气奖”的作品，将进行二次评选，最终评出一、二、三等奖。其中，一等奖奖品为价值1000元的“运动大礼包”(含洛阳市体育中心众联游泳馆30次卡1张、运动包1个、运动水杯1个、运动速干毛巾1条)。同时，成功参与活动的选手均可获得电子完赛证书，各项目的优秀作品还将在“云动洛阳”App和微信公众号进行展播。

　　再次提醒大家，本次活动参与时间截至10月7日，所有参赛者需在此日期之前成功提交作品。一起拍视频，展风采，赢好礼吧！（洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸）
[ 责任编辑：唐好优 ]
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