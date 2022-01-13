我省2022年普通高招本科一批投档线公布

昨日，记者从市招生考试中心获悉，2022年我省普通高招本科一批录取工作于7月18日正式开始。

昨日，记者从市招生考试中心获悉，2022年我省普通高招本科一批录取工作于7月18日正式开始。目前，考生可查询该批次所报院校的投档分数线。其中，郑州大学文科投档分数线578分，理科投档分数线579分。

市招生考试中心普招科科长高冰南说，参加本科一批录取的是“双一流”建设高校和经我省批准的高校本科专业。昨日，我省本科一批录取工作正式开始后，考生可登录河南省教育考试院官网(http://www.haeea.cn/)，点击“2022年河南省普通高招本科一批院校平行投档分数线”新闻链接，按要求输入院校代号并验证信息，即可查询本科一批院校平行投档分数线。

过投档分数线的考生，有望被录取，考生可登录河南省阳光高考信息平台、河南省教育考试院等网站，查询自己的档案状态、录取结果。需要提醒的是，本科一批的录取工作目前仍在进行，部分考生可能还查不到自己的专业录取信息。

本科一批录取工作于7月18日至20日进行。7月22日9时至18时，本科一批将征集志愿。届时，未被录取且符合条件的考生，可及时关注河南省教育考试院发布的本科一批征集志愿的通知，按照流程重新填报志愿。

此外，多个批次录取工作与本科一批录取交错进行。

●地方专项计划本科批正式投档录取时间为7月21日至24日

●艺术类本科A段为7月16日至19日

●艺术类本科B段为7月21日至23日

(洛报融媒·洛阳网记者 吕温)