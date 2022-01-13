今天洛阳将迎较强降水 清凉感又回来了

今天白天，洛阳全区阴天有中雨，部分地区大雨，局部暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，偏西风3级左右，气温24℃到30℃。

在经历了两天的潮湿闷热后，洛阳又将迎来降水天气过程。市气象局根据最新气象资料分析，今天受高空低槽和地面冷空气影响，我市有较强降水天气过程，大部分地区有大雨，部分地区有暴雨，局地有大暴雨；22日前后，在高空低槽东移和副热带高压南退的过程中，我市还有一次较明显的降水天气过程。

具体来说，今天白天，洛阳全区阴天有中雨，部分地区大雨，局部暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，偏西风3级左右，气温24℃到30℃。今天夜里，全区阴天有大雨，部分地区暴雨，局部大暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。明天白天，洛阳全区阵雨转多云，西北风3级左右，气温21℃到30℃。

夏季，“暴雨”和“短时强降水”经常在天气预报中出现，虽然从一定程度上讲，它们两个都表示雨很大，但二者还是有明显区别的。

短时强降水是指1个小时内某地降水量超过20毫米的降水过程，用来说明短时间内的降水强度。暴雨是指24小时累积降水量达到或超过50毫米的降水，按降水量大小又分为3个等级：24小时降水量50毫米～99.9毫米的是暴雨，100毫米～249.9毫米的是大暴雨，250毫米以上的是特大暴雨。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)